Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

Представитель Афганистана в ООН Адела Раз во вторник, 10 сентября, в ходе заседания СБ попросила мировое сообщество не допустить атак со стороны террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) в день выборов. По ее словам, ООН, всем заинтересованным международным партнерам и союзникам необходимо поддержать чаяния афганцев о демократии.

«Призвать все страны, имеющие влияние на движение, не только уважать желания каждого жителя Афганистана, но и не допустить атак в день выборов», — объяснила Адела Раз.

Правительство страны прилагает масштабные усилия, чтобы обеспечить «прозрачные, свободные и всеобъемлющие» выборы, заверила она, потому что Кабул хочет двигаться вперед, а не назад.