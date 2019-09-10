Бут встретится с семьей в тюрьме США 18-19 сентября

Семья осужденного в США Виктора Бута проведет первое свидание с ним в американской тюрьме 18-19 сентября. Об этом сообщила супруга россиянина Алла Бут во вторник, 10 сентября.

«Как это будет, неизвестно. Со слов Виктора мы должны просто подойти, зайти. А дальше посмотрим», — отметила она.

Виктора Бута задержали в Бангкоке в 2008 году. В 2012 году в США его приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в продаже колумбийской террористической группировке FARC партии оружия. По версии обвинителей, их могли использовать для убийства американских военных.

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам.