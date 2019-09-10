Франция осудила ракетные пуски Северной Кореи

МИД Франции осудил Пхеньян за очередные ракетные пуски. Ведомство призывает северокорейские власти воздержаться от провокаций. Подобные действия несут угрозу безопасности в регионе и нарушают резолюцию Совбеза ООН.

Париж призывает Пхеньян соблюдать резолюции, а также в срочном порядке приступить к полной ликвидации своих программ по оружию массового уничтожения. Помимо этого, должна существовать возможность проверить выполнение этих мер.

Во вторник утром, 10 сентября, Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели около 330 километров. В Токио заявили, что пуски не угрожали безопасности страны.