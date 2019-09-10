ЕС создаст новую военно-космическую структуру

Назначенный председатель нового состава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая приступит к обязанностям с 1 ноября, во вторник, 10 сентября, сообщила, что Европейский союз создаст новую военно-космическую структуру. Цель — консолидировать, развить и развернуть вооруженные силы.

«ЕС никогда не будет военным союзом», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, страны-члены ЕС неоднократно называли крайне важным общее материально-техническое обеспечение для вооруженных сил. Североатлантический альянс навсегда останется для Евросюоза системой коллективной безопасности.

Проконтролирует новую структуру француженка Сильви Гулар, которая, согласно планам фон дер Ляйен, станет европейским комиссаром по вопросам безопасности, космоса и внутреннего рынка.