Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

 Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах

Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

 Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

 Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах

Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

 Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
18:55   10 Сентября 2019
Весь мир

ЕС создаст новую военно-космическую структуру

ЕС создаст новую военно-космическую структуру

Назначенный председатель нового состава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая приступит к обязанностям с 1 ноября, во вторник, 10 сентября, сообщила, что Европейский союз создаст новую военно-космическую структуру. Цель — консолидировать, развить и развернуть вооруженные силы. 

«ЕС никогда не будет военным союзом», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, страны-члены ЕС неоднократно называли крайне важным общее материально-техническое обеспечение для вооруженных сил. Североатлантический альянс навсегда останется для Евросюоза системой коллективной безопасности.

Проконтролирует новую структуру француженка Сильви Гулар, которая, согласно планам фон дер Ляйен, станет европейским комиссаром по вопросам безопасности, космоса и внутреннего рынка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ес #военные #космос #ек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...