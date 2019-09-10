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18:43   10 Сентября 2019
Россия

Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

Госдума приняла постановление о переводе депутата Натальи Поклонской из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам. 

Бывший прокурор Крыма будет занимать должность зампредседателя этого комитета. Поклонская — член франкции «Единая Россия». Она избрана в Госдуму седьмого созыва от Крыма. Ранее Поклонская говорила, что хочет заниматься вопросами международной повестки и получает в профильное образование.

По ее словам, она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД РФ на кафедре международной безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #поклонская

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