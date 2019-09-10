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18:46   10 Сентября 2019
Россия

Число пьяных ДТП с жертвами снизилось в Москве на 32% с начала года

Число пьяных ДТП с жертвами снизилось в Москве на 32% с начала года

Количество смертельных ДТП, в которых виноваты пьяные водители, за восемь месяцев в Москве сократилось на 32 процента. Об этом рассказали в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД РФ.

Если в прошлом году показатель за данный период составлял 242 случая, то в этом году — 164. Количество погибших и пострадавших также сократилось на 57 процентов и 27 процентов.

Всего за озвученный период к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения «привлечены 8024 водителя, из них за управление в состоянии наркотического опьянения  — 1310 и в состоянии алкогольного опьянения  — 6714».

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #дтп #гибдд #пьяный водитель

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