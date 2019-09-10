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18:15   10 Сентября 2019
Россия

Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

Коптевский районный суд Москвы во вторник, 10 сентября, удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам незаконного митинга 27 июля в центре столицы о возмещении убытков более чем 1,2 миллиона рублей в связи с простоем транспорта в день акции.

Ранее «Мосгортранс», «Автомобильные дороги», столичные заведения и служба такси подали иск в связи с задержкой транспорта и простоем кафе в субботу, 27 июля. Ущерб оценили в 13 миллионов рублей.

После незаконных митингов в столице Следственный комитет завел несколько уголовных дел о массовых беспорядках, которых объединили в одно. Акции прошли в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали после выявленных бракованных подписей

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Автор: Олег Королев
#суд #митинг #иск #мосгортранс

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