Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

Коптевский районный суд Москвы во вторник, 10 сентября, удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам незаконного митинга 27 июля в центре столицы о возмещении убытков более чем 1,2 миллиона рублей в связи с простоем транспорта в день акции.

Ранее «Мосгортранс», «Автомобильные дороги», столичные заведения и служба такси подали иск в связи с задержкой транспорта и простоем кафе в субботу, 27 июля. Ущерб оценили в 13 миллионов рублей.

После незаконных митингов в столице Следственный комитет завел несколько уголовных дел о массовых беспорядках, которых объединили в одно. Акции прошли в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали после выявленных бракованных подписей.