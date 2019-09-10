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18:24   10 Сентября 2019
Россия

Москалькова призвала власти регионов больше заниматься доступной средой

Москалькова призвала власти регионов больше заниматься доступной средой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала регионы больше заниматься обустройством социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями. Она также заявила о широкой поддержке программы «Доступная среда».

«Вижу, что в стране сегодня делается многое для создания благоприятных условий людям с ограниченными возможностями. Хотелось бы, чтобы местные власти обратили на них (соцобъекты) внимание и перестали недооценивать всю важность доступной среды», — написала Москалькова в Instagram

Омбудсмен подчеркнула, что инвалидность не лишает человека прав. Главной задачей она ссчитает создание условий для их реализации. Мскалскова рассказала, что житель Красноярского края обратился в ее аппарат с жалобой, что ребенок-инвалид не может посещать школу из-за отсутствия пандусов для инвалидных колясок.

По словам Москальковой, проблему решали несколько лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#москалькова

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