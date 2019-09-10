Росгвардия предлагает обязать журналистов носить опознавательные жилеты на митингах

Росгвардия призвала обязать журналистов носить на митингах опознавательные жилеты. Соответствующие рекомендации ведомство прислало в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

СПЧ разрабатывает памятку для представителей СМИ о порядке освещения публичных мероприятий. В связи с этим Росгвардия предлагает обязать журналистов носить специальные жилеты, соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о росгвардейцах и членов их семей, рекомендовать журналистам «установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии».

МВД также предлагает включить в памятку тезис о недопустимости провокаций, напомнить представителям СМИ о правах и запретах, которые предусматривают законы «О СМИ», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».