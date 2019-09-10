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18:23   10 Сентября 2019
Россия

Росгвардия предлагает обязать журналистов носить опознавательные жилеты на митингах

Росгвардия предлагает обязать журналистов носить опознавательные жилеты на митингах

Росгвардия призвала обязать журналистов носить на митингах опознавательные жилеты. Соответствующие рекомендации ведомство прислало в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

СПЧ разрабатывает памятку для представителей СМИ о порядке освещения публичных мероприятий. В связи с этим Росгвардия предлагает обязать журналистов носить специальные жилеты, соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о росгвардейцах и членов их семей, рекомендовать журналистам «установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии». 

МВД также предлагает включить в памятку тезис о недопустимости провокаций, напомнить представителям СМИ о правах и запретах, которые предусматривают законы «О СМИ», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

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Автор: Виктория Разумовская
#росгвардия #журналисты #митинги

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