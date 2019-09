Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд во вторник, 10 сентября, в ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби призвала страны мира создать подходящие условия и правовое пространство для перехода на технологии «зеленой» энергии. По ее словам, к 2050 году Европейский союз готов объявить о необходимости климатической нейтральности, чтобы баланс выбросов углерода стал нулевым или отрицательным.

Президент Эстонии понимает, что энергетический рынок крупнейший и самый богатый в мире, поэтому цель можно достигнуть только при условии, если заставить рынок адаптироваться к требованию углеродной нейтральности.

Европейскому обществу придется понести определенные затраты при переходе к безуглеродному будущему, но впоследствии «зеленая» энергия подешевеет.

Was pleasure to meet #AUE Minister of Energy & Industry @HESuhail. Really interesting exchange of thoughts on the future of energy & smart solutions in the sector. pic.twitter.com/u4PIbHSZG8