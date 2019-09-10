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Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

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18:04   10 Сентября 2019
Весь мир

Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд во вторник, 10 сентября, в ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби призвала страны мира создать подходящие условия и правовое пространство для перехода на технологии «зеленой» энергии. По ее словам, к 2050 году Европейский союз готов объявить о необходимости климатической нейтральности, чтобы баланс выбросов углерода стал нулевым или отрицательным.

Президент Эстонии понимает, что энергетический рынок крупнейший и самый богатый в мире, поэтому цель можно достигнуть только при условии, если заставить рынок адаптироваться к требованию углеродной нейтральности.

«Это болезненно для нынешних производителей и продавцов энергии, но это необходимо», — считает Керсти Кальюлайд.

Европейскому обществу придется понести определенные затраты при переходе к безуглеродному будущему, но впоследствии «зеленая» энергия подешевеет. 

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Автор: Олег Королев
#эстония #общество #энергия #кальюлайд

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