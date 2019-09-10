Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе. Tesla мчалось на автопилоте по трассе со скоростью до ста ста километров в час.

Пользователь Twitter Дакота Рэндалл ехала в соседней машине и сняла спящего уткнувшись подбородком в грудь мужчину на видео. Рэндалл быстро обрел популярность, а ролик с его участием прокомменировали в самой Tesla.

По словам компании, в интернете часто появляются такие видео, большинство из них – пранки. Дело в том, что Tesla контролирует водителей и отправляет звуковые сигналы. если их руки находятся не на руле дольше 30 секунд. Таким образом если бы герой видео действительно заснул, он тут же бы проснулся от звуков.

Автор ролика при это уверяет, что видео – настоящее, а хозяин Tesla действительно уснул за рулем.