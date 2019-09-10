ЦИК назвал передачу бланков ФБК от наблюдателей КПРФ уголовным преступлением

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев прокомментировал данные о передаче пустых бланков наблюдателей КПФР так называемому ФБК блогера Алексея Навального. СМИ сообщали, что такое распоряжение дал глава московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

«Мы проанализировали достаточно внимательно все, что было изложено, и сделали один вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем преступление, которое описано в Уголовном кодексе», — заявил зампред.

Он напомнил, что в законодательстве указаны ограничения по направлению списка конкретных наблюдателей. Кроме этого, закон запрещает передачу бланков, если они не заполнены.

«Если мы будем таким образом участвовать в избирательных кампаниях, то легитимность результатов голосования может подвергнуться сомнению… Мы внимательно следим за ситуацией, запрашиваем информацию у полиции, которая, надеюсь, даст нам соответствующую информацию по этому поводу», — заверил Булаев.

Напомним, что ранее сотрудники правоохранительных органов при обыске в штабе фонда обнаружили незаполненные бланки наблюдателей на выборы от КПРФ.