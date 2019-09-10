Аксенов пообещал продолжить модернизацию Крыма, если его переизберут

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал продолжить заниматься модернизацией полуострова, если его переизберут на пост руководителя республики.

«Если государственный совет Республики Крым утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан», — подчеркнул политик.

Ранее глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма на пост главы республики три кандидатуры. Среди них оказался Аксенов, а также зампред совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ) и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

Действующий глава Крыма считает, что долг власти - заниматься модернизацией Крыма, которая началась после воссоединения с РФ. В таком случае республика сможет стать процветающим и передовым субъектом.