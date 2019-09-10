«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

Председатель президиума организации «Офицеры России» и генерал-майор полиции Александр Яневский не уверен, что свиньи заступят на службу в МВД России для контроля наркотрафика. Своим мнением Яневский поделился с «Политикой сегодня».

Главный вопрос — где МВД собираются содержать свиней. И зачем создавать дополнительные помещения, когда служебные собаки прекрасно справляются со своей работой.

«Я вообще не ожидаю [что свиней примут на службу], я воспринимаю это с улыбкой. Эффект будет не намного больше, никакой по сравнению с тем, что делают собаки при поиске наркотиков», — смеясь, ответил майор.

Еще один важный момент — как к службе свиней в полиции отнесутся мусульмане: например, если животное будет их обнюхивать?

«Представляете, если у нас в Татарстане людей будут нюхать свиньи или в кавказских республиках? Поэтому привлекать свиней к поиску наркотиков не реально, а смешно», — добавил собеседник агентства.

Свиньи обладают исключительным для млекопитающих обонянием, передал РИА Новостям начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров. Также свиньи хорошо поддаются дрессировке, поэтому в России решили попробовать обучить животных находить запрещенные вещества.