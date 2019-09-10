Премьер Польши после решения суда ЕС по Opal надеется на снижение цен на газ

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во вторник, 10 сентября, сообщил, что надеется на снижение цены на газ для страны после решения суда Европейского союза по газопроводу Opal. Ранее европейский суд отменил решение ЕК от 2016 года, которое расширяло доступ «Газпрома» к мощностям Opal, как нарушающее принцип энергетической солидарности​​​.

По словам Моравецкого, приведение газопровода Opal к правилам конкуренции не только создаст намного лучшие условия для конкурирования с российским газом, но и улучшит условия для обеспечения определенной суверенности и безопасности. Польша считает решение суда Евросоюза «очень важным, хорошим и полезным».

Также решение суда послужило поводом к тому, что российская энергетическая компания и Германия не смогут де-факто использовать идущий вдоль польской западной границы газопровод Opal на 100 процентов монополистическим образом, резюмировал Моравецкий.