Экс-сотрудник «ФБК» рассказал, что Навальный держит своих сторонников за идиотов

IT-консультант ФБК Владислав Здольников отказался работать с блогером Алексеем Навальным. Он заявил, что отныне предпочитает находится в стороне от деятельности этой организации из-за вранья, кумовства и безграмотного менеджмента, которые противоречат его этическим принципам. Специалист, который помогал навальновскому фонду на протяжении семи лет, после единого дня голосования отказался продолжать оказывать помощь ФБК. Об этом Здольников написал в посте на онлайн-ресурсе Medium.

В качестве примеров некомпетентности и откровенной лжи верхушки ФБК IT-консультант привел несколько историй.

Кумовство в ФБК и «Умное голосование»

Здольников поведал историю о выборах депутатов в Мосгордуму от 30 округа и тесных связях основателя ФБК с кандидатом от КПРФ Владиславом Жуковским, которого Навальный в угоду собственным интересам пытался пропихнуть в ходе всей предвыборной гонки, игнорируя результаты соцопросов. По словам IT-специалиста, дело в том, что конкурент Жуковского на выборах в округе Роман Юнеман, который и одержал победу по итогам голосования, изначально опережал остальных оппонентов.

Однако Навальный, как отмечает автор поста, решил поступиться своими принципами в угоду кумовства, и предпочел попросту не замечать показателей, которые ему и остальной верхушке ФБК предоставляли не раз. В итоге, сетует Здольников, продвигаемый «Умным голосованием» Жуковский проигрывает выборы.

«Нас держат за идиотов?»

Именно с таким вопросом столкнулся бывший айтишник Навального, когда многие люди поймали на лжи команду блогера. Речь идет об истории о домене msk.vote, от которого навальнисты спешно открещивались в преддверии выборов, однако установить причастность ФБК к сайту оказалось несложно с помощью простых манипуляций в сети.

В результате автор поста столкнулся с множеством вопросов от тех, кто поддерживал Навального. Люди недоумевали, почему основатель ФБК им лжет и держит их за идиотов, пытаясь отгородиться от очевидного стеной лжи.

Кроме того, Здольников рассказал, как скандально известный блогер в одном из своих расследований набросился на интернет-провайдера за то, что тот якобы блокирует его сайт в метрополитене. Однако айтишник наверняка знал, что никто не блокировал адрес, а проблема эта носит лишь технический характер. Об этом он не раз сообщал Навальному, призывая удалить ролик с голословными обвинениями и откровенной ложью. Но в ответ Навальный лишь отмахнулся от своего помощника, обвинив его в том, что он злится из-за «влюбленности в Соболь».

Бардак с менеджментом в ФБК

Не меньше Здольников возмущен вопиющим беспорядком в работе навальновского фонда. По словам автора текста, программисты Навального относятся к своей работе наплевательски и ленятся проделать для «детища» блогера в виде «Умного голосования» даже элементарную работу. Кроме того, руководство ФБК, которое занято больше «расследованиями» и грязной политической борьбой, предпочитает отмахиваться от всевозможных организационных вопросов в фонде, провоцируя хаос и бардак с менеджментом.

ФБК, напоминает специалист, уверяет, что борется с кумовством и ложью, однако в конечном итоге именно это и практикует без зазрения совести. Здольников отметил, что после семи лет поддержки, более помогать Навальному в его «работе» не намерен, так как то, что делает основатель ФБК идет вразрез с его же лозунгами. Он также призвал задуматься об изложенном всех тех, кто отправляет блогеру пожертвования.