Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

 Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах

Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

 Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

«Офицеры России» сомневаются, что свиньи заменят собак на полицейской службе

 Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах

Омбудсмен Петербурга отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

Афганистан попросил мировое сообщество не допустить атак в день выборов

 Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
18:54   10 Сентября 2019
Россия

Экс-сотрудник «ФБК» рассказал, что Навальный держит своих сторонников за идиотов

Экс-сотрудник «ФБК» рассказал, что Навальный держит своих сторонников за идиотов

IT-консультант ФБК Владислав Здольников отказался работать с блогером Алексеем Навальным. Он заявил, что отныне предпочитает находится в стороне от деятельности этой организации из-за вранья, кумовства и безграмотного менеджмента, которые противоречат его этическим принципам. Специалист, который помогал навальновскому фонду на протяжении семи лет, после единого дня голосования отказался продолжать оказывать помощь ФБК. Об этом Здольников написал в посте на онлайн-ресурсе Medium.

В качестве примеров некомпетентности и откровенной лжи верхушки ФБК IT-консультант привел несколько историй.

Кумовство в ФБК и «Умное голосование»

Здольников поведал историю о выборах депутатов в Мосгордуму от 30 округа и тесных связях основателя ФБК с кандидатом от КПРФ Владиславом Жуковским, которого Навальный в угоду собственным интересам пытался пропихнуть в ходе всей предвыборной гонки, игнорируя результаты соцопросов. По словам IT-специалиста, дело в том, что конкурент Жуковского на выборах в округе Роман Юнеман, который и одержал победу по итогам голосования, изначально опережал остальных оппонентов.

Однако Навальный, как отмечает автор поста, решил поступиться своими принципами в угоду кумовства, и предпочел попросту не замечать показателей, которые ему и остальной верхушке ФБК предоставляли не раз. В итоге, сетует Здольников, продвигаемый «Умным голосованием» Жуковский проигрывает выборы.

«Нас держат за идиотов?»

Именно с таким вопросом столкнулся бывший айтишник Навального, когда многие люди поймали на лжи команду блогера. Речь идет об истории о домене msk.vote, от которого навальнисты спешно открещивались в преддверии выборов, однако установить причастность ФБК к сайту оказалось несложно с помощью простых манипуляций в сети.

В результате автор поста столкнулся с множеством вопросов от тех, кто поддерживал Навального. Люди недоумевали, почему основатель ФБК им лжет и держит их за идиотов, пытаясь отгородиться от очевидного стеной лжи. 

Экс-сотрудник «ФБК» рассказал, что Навальный держит своих сторонников за идиотов

Кроме того, Здольников рассказал, как скандально известный блогер в одном из своих расследований набросился на интернет-провайдера за то, что тот якобы блокирует его сайт в метрополитене. Однако айтишник наверняка знал, что никто не блокировал адрес, а проблема эта носит лишь технический характер. Об этом он не раз сообщал Навальному, призывая удалить ролик с голословными обвинениями и откровенной ложью. Но в ответ Навальный лишь отмахнулся от своего помощника, обвинив его в том, что он злится из-за «влюбленности в Соболь».

Бардак с менеджментом в ФБК

Не меньше Здольников возмущен вопиющим беспорядком в работе навальновского фонда. По словам автора текста, программисты Навального относятся к своей работе наплевательски и ленятся проделать для «детища» блогера в виде «Умного голосования» даже элементарную работу. Кроме того, руководство ФБК, которое занято больше «расследованиями» и грязной политической борьбой, предпочитает отмахиваться от всевозможных организационных вопросов в фонде, провоцируя хаос и бардак с менеджментом. 

ФБК, напоминает специалист, уверяет, что борется с кумовством и ложью, однако в конечном итоге именно это и практикует без зазрения совести. Здольников отметил, что после семи лет поддержки, более помогать Навальному в его «работе» не намерен, так как то, что делает основатель ФБК идет вразрез с его же лозунгами. Он также призвал задуматься об изложенном всех тех, кто отправляет блогеру пожертвования.

«Я делаю это не потому, что я злонамеренный инсайдер, а потому что все произошедшее неприемлемо для меня этически и профессионально. Приемлемо ли для вас, особенно если вы донор ФБК — решайте сами», — написал Здольников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ульяна Гербер
#навальный #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...