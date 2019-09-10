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Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

17:27   10 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ предостерег Евросоюз от размещения американских ракет

МИД РФ предостерег Евросоюз от размещения американских ракет

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что страны-члены ЕС должны быть заинтересованы в том, чтобы не превратить свой континент в платформу для пуска американских ракет. Иначе это станет угрозой для государств, на которые Штаты смогут надавить.

«Проблематика ракет средней дальности — это не только вопрос стратегической стабильности, но это вопрос европейской безопасности», — подчеркнул дипломат.

Также Грушко отметил, что НАТО ранее сообщило, что не собирается размещать ракеты средней дальности в ядерном оснащении. Россия этот сигнал услышала. Любое появление американских ранет в непосредственной близости от границ РФ будет оказывать влияние на стратегический баланс.

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #мид рф #ракеты #грушко

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