МИД РФ предостерег Евросоюз от размещения американских ракет

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что страны-члены ЕС должны быть заинтересованы в том, чтобы не превратить свой континент в платформу для пуска американских ракет. Иначе это станет угрозой для государств, на которые Штаты смогут надавить.

«Проблематика ракет средней дальности — это не только вопрос стратегической стабильности, но это вопрос европейской безопасности», — подчеркнул дипломат.

Также Грушко отметил, что НАТО ранее сообщило, что не собирается размещать ракеты средней дальности в ядерном оснащении. Россия этот сигнал услышала. Любое появление американских ранет в непосредственной близости от границ РФ будет оказывать влияние на стратегический баланс.