Почти 13 тысяч туристов застряли в аэропорту Японии из-за тайфуна

Почти 17 тысяч человек застряли в токийском аэропорту Нарита из-за тайфуна «Факсай», сообщает NewsOnJapan. Сбои возникли в работе наземного транспорта. Из-за непогоды между аэропортом и центром города перестали ходить поезда, автобусы и такси.

Туристам пришлось остаться на территории аэропорта, который находится в 75 километрах от центра Токио. В ночь на 10 сентября в первом терминале застряли пять с половиной тысяч пассажиров, во втором — почти 11 тысяч. В третьем терминале осталось около 600 туристов. Людей снабжают спальными мешками, водой и едой. .

В префектурах Тиба, Ибараки и Канагава все еще нет электроэнергии.