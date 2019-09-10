Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

 Два руководителя СК Сургута попали под американские санкции

Два руководителя СК Сургута попали под американские санкции
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

 Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

Суд взыскал с организаторов незаконного митинга 27 июля в Москве более миллиона рублей

 Два руководителя СК Сургута попали под американские санкции

Два руководителя СК Сургута попали под американские санкции
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

Президент Эстонии призвала страны мира перейти на технологии «зеленой» энергии

 Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

17:29   10 Сентября 2019
Россия

Беглов решил вопрос благоустройства парка Малиновка и строительства храма в Петербурге

Беглов решил вопрос благоустройства парка Малиновка и строительства храма в Петербурге

Правительство Петербурга выделило новый участок для строительства храма, который изначально планировалось возвести в парке Малиновка. Парковую зону в Красногвардейском районе ждет масштабное благоустройство.

Проект по строительству храма в парке правительство города отменило в 2019 году. Тогда же врио главы Петербурга Александр Беглов внес в Заксобрание проект изменений в закон о зеленых насаждениях, которые защитят Малиновку от любых застроек. Беглов неоднократно лично посещал парк. В авугсте по его поручению в парке установили скамейки, а в местный пруд запустили 1,5 тысячи рыб.

Судьбу Малиновки окончательно решили 10 сентября на заседании правительства города — для строительства храма выделят новый участок. Он также находится в Красногвардейском районе, пишут «Невские новости» со ссылкой на председателя Комитета по инвестициям Романа Голованова.

Помимо храма на участке появятся часовня, колокольня и воскресная школа. Срок строительства объекта — 10 лет. Беглов отметил, что все довольны разрешившейся ситуацией. Он поблагодарил петербуржцев, и представителей прихода Храма святых апостолов Петра и Павла.

«С приходом все согласовано, земельный участок полностью устраивает, вопросов нет. Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот сложный вопрос в 2019 году»,— заявил Беглов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...