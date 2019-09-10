Беглов решил вопрос благоустройства парка Малиновка и строительства храма в Петербурге

Правительство Петербурга выделило новый участок для строительства храма, который изначально планировалось возвести в парке Малиновка. Парковую зону в Красногвардейском районе ждет масштабное благоустройство.

Проект по строительству храма в парке правительство города отменило в 2019 году. Тогда же врио главы Петербурга Александр Беглов внес в Заксобрание проект изменений в закон о зеленых насаждениях, которые защитят Малиновку от любых застроек. Беглов неоднократно лично посещал парк. В авугсте по его поручению в парке установили скамейки, а в местный пруд запустили 1,5 тысячи рыб.

Судьбу Малиновки окончательно решили 10 сентября на заседании правительства города — для строительства храма выделят новый участок. Он также находится в Красногвардейском районе, пишут «Невские новости» со ссылкой на председателя Комитета по инвестициям Романа Голованова.

Помимо храма на участке появятся часовня, колокольня и воскресная школа. Срок строительства объекта — 10 лет. Беглов отметил, что все довольны разрешившейся ситуацией. Он поблагодарил петербуржцев, и представителей прихода Храма святых апостолов Петра и Павла.