Луговой готов провести кастинг для британского сериала об убийстве Литвиненко

Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого Скотленд Ярд бездоказательно 13 лет подозревает в отравлении полонием подполковника КГБ Александра Литвиненко в Лондоне (позицию Великобритании РФ не разделяет, — прим. ред.), рассказал «Политике Сегодня», что скептически относится к планам британского телеканала ITV снять сериал об этой истории.

«На такие вопросы и идеи я могу только стебаться. Я готов выступить кастинг-режиссером на этом мероприятии, даже учитывая, что среди героев будет мой прототип, мой образ. Я бы даже порекомендовал кого-то из актеров Голливуда на эту историю», — говорит Луговой.

Правдивой истории зритель нового британского кино не узнает, уверен депутат.

«Будет ли там правда или нет — там точно никакой правды не будет, потому что правды не знает никто кроме спецслужб Великобритании. И дела последних лет, в том числе дело Скрипалей, это наглядно показывают», — шутит Луговой.

Также депутат отметил, что обязательно посмотрит сериал, поскольку важно знать, что о нем думает его враг — британские спецслужбы.

Сценаристом нового британского сериала стал Джордж Кей, передает издание The Guardian. События будут основаны на документальном проекте «Охота на убийц из КГБ» (2017). Планируется, что роль Литвиненко исполнит британский актер Дэвид Теннант, известный по главной роли в культовом британском сериале «Доктор Кто». Однако, кто исполнит Лугового в этой истории — не известно.

По версии Скотленд-Ярда экс-сотрудник КГБ и ФСБ, бежавший в 2000 году в Британию, Литвиненко был отравлен в 2006 году полонием бывшим охранником олигарха Бориса Березовского, экс-офицером Главного управления охраны Российской Федерации Луговым. Поводом для обвинений стала бизнес-встреча Лугового в Лондоне с Литвиненко за 22 дня до смерти последнего.

Сам Луговой отвергал обвинения, предлагая британским сыщикам проверить три версии: убийство экс-чекиста спецслужбами Королевства, русской мафией, либо олигархом Березовского, которого ранее якобы приказывали убить Литвиненко.