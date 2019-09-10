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16:56   10 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил главу Абхазии с переизбранием

Путин поздравил главу Абхазии с переизбранием

Российский президент Владимир Путин направил абхазскому коллеге Раулю Хаджимбе поздравления с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 10 сентября.

Согласно телеграмме, Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении национальной безопасности и решении вопросов социально-экономического развития.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства», — подчеркнул глава России.

Напомним, что второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 8 сентября. Центральная избирательная комиссия страны опубликовала итоги уже на следующий день: Хаджимбу поддержали 47,39 процентов населения, а его оппонента Алхаса Квицинию  — 46,19 процента. Оппозиция потребовала провести повторные выборы. По ее требованию, победитель должен набрать не простое большинство голосов, а абсолютное.

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Автор: Анна Манц
#путин #абхазия #хаджимба

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