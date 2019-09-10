Фронтмен группы «Сансара» поделился созданием альбома-трибьюта Егора Летова
Лидеру группы «Гражданская оборона» Егор Летов во вторник, 10 сентября, могло исполнится 55-лет. Фронтмен группы «Сансара» Александр Гагарин в комментарии «360» рассказал, как 27 музыкантов сделали каверы на песни Егора Летова. По его словам, «Сансара» записала кавер еще в мае.
«Нам предложили, как и другим музыкантам, участвовать в проекте», — добавил Александр Гагарин.
Музыкант предложил сделать песню «Отряд не заметил потери бойца» в формате колыбельной. Гагарин спел песню с дочерьми, которым раньше «без всякого контекста» ее пел в качестве колыбельной.
«Поэтому мы взяли виолончель и написали то, что на самом деле у нас и было», — поделился музыкант.
10 сентября 1964 года родился рок-музыкант, лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов. pic.twitter.com/BsKuVvJ5MP— сергей герасимов (@gerasimov_se) 10 сентября 2019 г.