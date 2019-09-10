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 Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

16:59   10 Сентября 2019
Россия

Фронтмен группы «Сансара» поделился созданием альбома-трибьюта Егора Летова

Фронтмен группы «Сансара» поделился созданием альбома-трибьюта Егора Летова

Лидеру группы «Гражданская оборона» Егор Летов во вторник, 10 сентября, могло исполнится 55-лет. Фронтмен группы «Сансара» Александр Гагарин в комментарии «360» рассказал, как 27 музыкантов сделали каверы на песни Егора Летова. По его словам, «Сансара» записала кавер еще в мае.

«Нам предложили, как и другим музыкантам, участвовать в проекте», — добавил Александр Гагарин.

Музыкант предложил сделать песню «Отряд не заметил потери бойца» в формате колыбельной. Гагарин спел песню с дочерьми, которым раньше «без всякого контекста» ее пел в качестве колыбельной.

«Поэтому мы взяли виолончель и написали то, что на самом деле у нас и было», — поделился музыкант. 

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Автор: Олег Королев
#россия #общество #гагарин #летов

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