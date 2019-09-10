Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия тщательно изучить сегодняшнее решение суда Евросоюза в отношении газопровода Opal. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК во вторник, 10 сентября.

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому российский «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода OPAL. Отмечается, что вердикт ЕК нарушал принцип энергетической солидарности.