Греф заявил, что россияне вскоре почувствуют эффект от внедрения искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что россияне уже в ближайшее время смогут убедиться в положительном эффекте от внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом он заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

По его словам, колоссальный потенциал использования искусственного интеллекта наблюдается во многих сферах. Речь идет о повышении производительности труда, скорости оказания услуг.

«Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», — добавил Греф.

Российское правительство ранее заключило ряд соглашений с крупными компаниями в сфере инновационных технологий. В случае со Сбербанком оно как раз касается развития искусственного интеллекта. По словам Грефа, важнейшая задача финансового конгломерата состоит в том, чтобы продвинуть Россию в пятерку лидеров в мире по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта.