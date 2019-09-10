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Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

16:48   10 Сентября 2019
Россия

Греф заявил, что россияне вскоре почувствуют эффект от внедрения искусственного интеллекта

Греф заявил, что россияне вскоре почувствуют эффект от внедрения искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что россияне уже в ближайшее время смогут убедиться в положительном эффекте от внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом он заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

По его словам, колоссальный потенциал использования искусственного интеллекта наблюдается во многих сферах. Речь идет о повышении производительности труда, скорости оказания услуг. 

«Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», — добавил Греф.

Российское правительство ранее заключило ряд соглашений с крупными компаниями в сфере инновационных технологий. В случае со Сбербанком оно как раз касается развития искусственного интеллекта. По словам Грефа, важнейшая задача финансового конгломерата состоит в том, чтобы продвинуть Россию в пятерку лидеров в мире по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сбербанк #греф #искусственный интеллект

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