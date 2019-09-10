Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

 Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов

Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

 Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

 Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов

Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

 Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
16:24   10 Сентября 2019
Россия

Госиспытания перспективного противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году

Госиспытания перспективного противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во вторник, 10 сентября, сообщил, что государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса «Ответ», который предназначен для поражения подводных лодок, завершатся в 2020 году. По его словам, ЦНИИ Гидроприбор в 2019 году приступил к опытно-серийному производству «Ответа».

«Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», — добавил Алексей Криворучко.

Перспективным ракетным противолодочным комплексом планируют вооружить новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегаты, крейсера, а также «Адмирала Нахимова».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минобороны #ракеты #комплекс #госиспытания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...