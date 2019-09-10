Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во вторник, 10 сентября, сообщил, что государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса «Ответ», который предназначен для поражения подводных лодок, завершатся в 2020 году. По его словам, ЦНИИ Гидроприбор в 2019 году приступил к опытно-серийному производству «Ответа».

«Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», — добавил Алексей Криворучко.

Перспективным ракетным противолодочным комплексом планируют вооружить новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегаты, крейсера, а также «Адмирала Нахимова».