Госиспытания перспективного противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во вторник, 10 сентября, сообщил, что государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса «Ответ», который предназначен для поражения подводных лодок, завершатся в 2020 году. По его словам, ЦНИИ Гидроприбор в 2019 году приступил к опытно-серийному производству «Ответа».
«Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», — добавил Алексей Криворучко.
Перспективным ракетным противолодочным комплексом планируют вооружить новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегаты, крейсера, а также «Адмирала Нахимова».
ВМФ России в 2020 году получит четыре атомные подлодки Замминистра обороны РФ А. #Криворучко сообщил, что в 2020 году #Севмаш должен передать #ВМФ атомную подлодку «Белгород», ракетный подводный крейсер «Князь Олег» и две многоцелевые атомные #подлодки «Казань» и «Новосибирск» pic.twitter.com/BOlNB7LV9H— Минобороны России (@mod_russia) 10 сентября 2019 г.