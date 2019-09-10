Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов, об этом заявил лидер «Единой России» в ГД Сергей Неверов. По его мнению, перед принятием проекта федерального бюджета на будущий год необходимо получить гарантии от ведомства.

На пленарном заседании в Госдуме Неверов заявил, что считает необходимым попросить гарантии от министерства финансов, чтобы не повторилась ситуация 2019 года, когда некоторые регионы до сих пор не получили деньги на реализацию нацпроектов, хотя год подходит к концу.

Неверов назвал в качестве основного приоритета работы Госдумы на осень проект бюджета на предстоящие три года, где должны быть отражены данные о государственной программе по развитию сельских территорий. По словам Неверова, российские регионы запланировали такую сумму, которая не запланирована в 2020 году, поэтому придется давать четкую информацию о том, на что пойдут средства и как будет вестись отбор проектов.