Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Пилотный проект, который позволит пассажирам попасть в метро по системе распознавания лиц, хотят запустить в Москве в конце 2020 года, сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов 10 сентября.

Более того, подобные эксперименты проходят и сейчас. По его словам, есть «неплохие» результаты, однако такой способ занимает больше времени, нежели использование «Тройки», билеты или бесконтактной оплаты.

«Но будущее за подобными системами», — уверен Ликсутов.

Говорить о внедрении системы преждевременно. Вместе с тем, ВТБ и Сбербанк заинтересовались проектом и готовы поучаствовать в разработках

«Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе», — добавил он.

Здесь важно учесть множество нюансов. Внедрение, в первую очередь, будет проходить на малопотоковых станциях и точно не в час-пик. Кроме этого, метрополитен станет первым видом транспорта, с которого система распространится на остальные.