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16:40   10 Сентября 2019
Россия

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Пилотный проект, который позволит пассажирам попасть в метро по системе распознавания лиц, хотят запустить в Москве в конце 2020 года, сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов 10 сентября.

Более того, подобные эксперименты проходят и сейчас. По его словам, есть «неплохие» результаты, однако такой способ занимает больше времени, нежели использование «Тройки», билеты или бесконтактной оплаты.

«Но будущее за подобными системами», — уверен Ликсутов.

Говорить о внедрении системы преждевременно. Вместе с тем, ВТБ и Сбербанк заинтересовались проектом и готовы поучаствовать в разработках

«Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе», — добавил он.

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Здесь важно учесть множество нюансов. Внедрение, в первую очередь, будет проходить на малопотоковых станциях и точно не в час-пик. Кроме этого, метрополитен станет первым видом транспорта, с которого система распространится на остальные.

«То, что это заработает рано или поздно — это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире», — подчеркнул глава департамента.

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Автор: Анна Манц
#москва #метро #распознавание лиц

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