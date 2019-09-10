Путин назначил Дениса Попова новым прокурором Москвы

Российский лидер Владимир Путин назначил Дениса Попова на должность прокурора Москвы сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ во вторник, 10 сентября.

Попов — советник юстиции 2 класса. Он работает в прокуратуре с 2000 года. В разное время Попов работал в столичной прокуратуре, потом был назначен первым зампрокурора Тульской области, затем прокурором Хакасии. В последнее время Попов занимал пост прокурора Дагестана.

Предыдущий прокурор Москвы Владимир Чуриков ушел в отставку 29 декабря минувшего года. Новым прокурором Дагестана глава государства назначил Алексея Ежова.