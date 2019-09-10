Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

 Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов

Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

 Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

 Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов

Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

 Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
16:14   10 Сентября 2019
Россия

Путин назначил Дениса Попова новым прокурором Москвы

Путин назначил Дениса Попова новым прокурором Москвы

Российский лидер Владимир Путин назначил Дениса Попова на должность прокурора Москвы  сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ во вторник, 10 сентября.

Попов — советник юстиции 2 класса. Он работает в прокуратуре с 2000 года. В разное время Попов работал в столичной прокуратуре, потом был назначен первым зампрокурора Тульской области, затем прокурором Хакасии. В последнее время Попов занимал пост прокурора Дагестана. 

Предыдущий прокурор Москвы Владимир Чуриков ушел в отставку 29 декабря минувшего года. Новым прокурором Дагестана глава государства назначил Алексея Ежова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #путин #прокурор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...