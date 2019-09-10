Русофобская атака в Болгарии имеет общие корни с грузинской провокацией, считает Малофеев

Глава ГК «Царьград», возглавляющий Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Константин Малофеев прокомментировал во вторник ситуацию с задержанием в Болгарии активистов местного национального движения «Русофилы».

По мнению Малофеева, которое на своем сайте приводит телеканал «Царьград», имела место русофобская провокация, схожая с недавней грузинской, и за ними обеими «торчат уши» западных спецслужб.

Задержания, допросы и обыски активистов болгарского национального движения «Русофилы» прошли накануне – в понедельник 9 сентября. В частности, был задержан бывший главред газеты «Дума», секретарь движения Юрий Борисов, которого затем отпустили, не предъявив обвинений.

Также на протяжении суток на связь не выходит председатель движения Николай Малинов. По информации издания «Русская Болгария», дома у Малинова и в его офисе были проведены обыски.

Говоря о происходящем в болгарской столице, Малофеев отметил схожесть июньских событий в Тбилиси и сентябрьских в Софии.

«Заявление министра иностранных дел Болгарии и преследование «Русофилов», безусловно, звенья одной цепи, которые раскручивают русофобскую провокацию сродни грузинской. Они хотят рассорить братские русский и болгарский народы», - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, добавил он, сначала МИД Болгарии выступил с провокационным заявлением о роли СССР в разгроме нацизма в Европе во время Второй мировой войны, чтобы затем задержать тех людей, которые не согласны с подобными высказываниями и возражают против нее, а также, чтобы в России ответили на подобные слова бурной реакцией, что еще больше отдалит друг от друга русских и болгар.

Напомним: речь идет об открытии в столице Болгарии выставки, посвященной 75-летнему юбилею освобождения Восточной Европы от фашизма, по поводу которого в МИД страны заявили:

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах».

Это высказывание, как и ожидалось, было встречено резкой критикой со стороны российского внешнеполитического ведомства. В частности в МИД РФ отметили:

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией».

В заключение Константин Малофеев выразил надежду на то, что официальная София не сможет поссорить дружественные русский и болгарский народы.обыск