Седьмая часть экономики России зависит от погоды

Глава департамента министерства природных ресурсов и экологии по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергей Хрущев заявил, что одна седьмая российской экономики имеет напрямую зависит от метрологических условий.

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — сообщил он на заседании общественного совета при ведомстве.

Орган в проекте решения рекомендовал Росгидромету обратить внимание на гидрометеорологическое обеспечение прохода по Северному морскому пути. Помимо этого, в рекомендациях значатся: развитие погодных сервисов и сети наблюдений, повышение оперативности при обработке данных со спутников, а также работа с средне- и долгосрочными прогнозами погоды.