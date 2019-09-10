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16:17   10 Сентября 2019
Россия

Малькевич считает, что губернаторские выборы в Петербурге могут быть признаны образцовыми

Малькевич считает, что губернаторские выборы в Петербурге могут быть признаны образцовыми

Член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич считает, что выборы губернатора в Петербурге прошли практически без нарушений. По его словам, их можно признать образцовыми, когда с муниципальными ситуация оказалась сложнее.

Малькевич отметил, что в сложившейся ситуации вина не только «оппозиции», но и организаторов, пишет Федеральное агентство новостей. В частности, подготовка к кампании вызвала у собеседника агентства ряд вопросов. По его мнению, некоторые крупные партии недостаточно ответственно подошли к выбору своих представителей в муниципалитетах.

«Например, я сам видел информацию на избирательном участке: о кандидате от крупной известной партии сообщалось, что он «временно не работает». При этом он, не работая, спокойно демонстрирует потенциальным избирателям вполне солидную собственность», — поделился глава ФЗНЦ.

Еще на стадии регистрации потенциальные кандидаты столкнулись с нарушениями. По непонятным причинам были закрыты участки, где-то были огромные искусственные очереди. Малькевич уверен, что создавать такие препятствия — неправильно и недальновидно.

«Неразбериха на муниципальных выборах в Петербурге — это черное пятно на избирательной кампании этого года», — подчеркнул эксперт.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #малькевич

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