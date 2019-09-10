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Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

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16:06   10 Сентября 2019
Россия

Раздувать важность формата G7 нельзя, заявил Медведев

Раздувать важность формата G7 нельзя, заявил Медведев

Раздувать важность формата G7 нельзя, уверен российский премьер Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил после встречи с премьером Словении Марьяном Шарецем.

Медведев заявил, что не «надувал» бы формат нынешней «семерки». При этом премьер-министр России отметил, что если России пригласят к возобновлению формата G8, то его можно рассмотреть, но по глобальным вопросам никакие решения он принимать не способен. По мнению председателя российского правительства, в современном мире такой формат своими ограничениями не смогут принимать существенные решения и решать глобальные проблемы. 

По словам Медведева, тот формат G8, который действовал ранее, он весьма специфический, так как иногда партнеры говорили, что России нужно подождать, прежде чем решать какие-то определенные вопросы. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Евросоюза необходимо восстанавливать, но нужно делать это без всяких условий.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #весь мир #g7

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