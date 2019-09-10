Раздувать важность формата G7 нельзя, заявил Медведев

Раздувать важность формата G7 нельзя, уверен российский премьер Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил после встречи с премьером Словении Марьяном Шарецем.

Медведев заявил, что не «надувал» бы формат нынешней «семерки». При этом премьер-министр России отметил, что если России пригласят к возобновлению формата G8, то его можно рассмотреть, но по глобальным вопросам никакие решения он принимать не способен. По мнению председателя российского правительства, в современном мире такой формат своими ограничениями не смогут принимать существенные решения и решать глобальные проблемы.

По словам Медведева, тот формат G8, который действовал ранее, он весьма специфический, так как иногда партнеры говорили, что России нужно подождать, прежде чем решать какие-то определенные вопросы. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Евросоюза необходимо восстанавливать, но нужно делать это без всяких условий.