«Газпром» активизирует геологоразведку для новых поставок газа в КНР

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов во вторник, 10 сентября, сообщил, что энергетическая компания в 2020–2021 годах активизирует геологоразведочные работы в Иркутском и Красноярском центрах газодобычи​​​, чтобы сформировать базу для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.

По его словам, началось поисково-разведочное бурение на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях в Красноярском крае, сейсморазведочные работы и доразведка открытых залежей углеводородов в пределах Ковыктинского и Хандинского участков. Специалисты оценивают и подготавливают перспективные поисковые объекты на участках компании.