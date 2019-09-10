«Газпром» активизирует геологоразведку для новых поставок газа в КНР
Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов во вторник, 10 сентября, сообщил, что энергетическая компания в 2020–2021 годах активизирует геологоразведочные работы в Иркутском и Красноярском центрах газодобычи, чтобы сформировать базу для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.
По его словам, началось поисково-разведочное бурение на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях в Красноярском крае, сейсморазведочные работы и доразведка открытых залежей углеводородов в пределах Ковыктинского и Хандинского участков. Специалисты оценивают и подготавливают перспективные поисковые объекты на участках компании.
«Рассматривают возможность получения новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы», — добавил Виталий Маркелов.
Состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Алексея Миллераhttps://t.co/8Z0l2NTu5k pic.twitter.com/X8UXxZcTAT— ПАО «Газпром» (@Gazprom) 9 сентября 2019 г.