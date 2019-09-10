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16:04   10 Сентября 2019
Россия

«Газпром» активизирует геологоразведку для новых поставок газа в КНР

«Газпром» активизирует геологоразведку для новых поставок газа в КНР

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов во вторник, 10 сентября, сообщил, что энергетическая компания в 2020–2021 годах активизирует геологоразведочные работы в Иркутском и Красноярском центрах газодобычи​​​, чтобы сформировать базу для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.

По его словам, началось поисково-разведочное бурение на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях в Красноярском крае, сейсморазведочные работы и доразведка открытых залежей углеводородов в пределах Ковыктинского и Хандинского участков. Специалисты оценивают и подготавливают перспективные поисковые объекты на участках компании.

«Рассматривают возможность получения новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы», — добавил Виталий Маркелов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #китай #газпром

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