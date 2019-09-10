КПРФ не сомневается, что главой Крыма вновь станет единоросс Аксенов

В КПРФ считают, что включение их представителя президентом РФ в список кандидатов на должность главы Крыма повышает авторитет партии в республике. Однако, не сомневаются в победе действующего руководителя, единоросса Сергея Аксенова. Об этом «Политике Сегодня» заявил замглавы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва список кандидатов на пост главы республики. Это действующий руководитель Сергей Аксенов («Единая Россия»), депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя, руководитель местных коммунистов Сергей Богатыренко (КПРФ) и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

Юрий Афонин рассказал, что КПРФ рекомендовала президенту на пост главы Крыма, помимо Богатыренко, Геннадия Нараева, нынешнего министра экологии республики. Владимир Путин остановился на кандидатуре депутата.

«Мы выбор президента поддерживаем. Это весомое поднятие авторитета нашей партии. Но мы объективные люди и понимаем, что среди жителей региона авторитет Аксенова очень высокий. Результат выборов в Госсовет говорит, что его поддержка очень значительна. Мое личное мнение, Сергей Аксенов — один из самых сильных руководителей регионов, которые сейчас есть», — сказал Афонин.

В том, что Аксенов останется руководить Крымом на второй срок не сомневается и политолог Максим Жаров.

«Аксенов около месяца назад встречался с президентом Путиным. Было дано добро на продолжение работы. Поэтому Сергей Аксенов будет руководить», — прогнозирует эксперт.

Что касается остальных кандидатур, что на их выбор повлияли результаты прошедших 8 сентября выборов в Госсовет. Победу одержала «Единая Россия», получив 60 мандатов из 75. У ЛДПР — десять мест, у КПРФ — пять.

«Эти кандидаты были выдвинуты в связи с результатами выборов в Госсовет. КПРФ и ЛДПР показали там хорошие результаты. Чтобы сбалансировать политическую ситуацию, было принято решение об этих фигурах», — считает Жаров.

По его мнению, имя руководителя Крыма на ближайшие пять лет станет известно до конца сентября.

Главу Республики выбирают депутаты Государственного Совета Республики Крым. Он избирается на пять лет. Один и тот же руководитель не может занимать эту должность более двух сроков подряд.