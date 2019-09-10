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Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

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15:48   10 Сентября 2019
Россия

Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы действительными

Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы действительными

Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными. Об этом сообщил глава ведомства Валентин Горбунов во вторник, 10 сентября. 

Выборы в столичный парламент проходили в единый день голосования 8 сентября. В них участвовали 225 человек. Всего работало 3 602 участка, 162 из них — в больницах и СИЗО. Впервые в РФ на трех участках прошел эксперимент по электронному голосованию.

Итоговая явка составила 21,77%. После обработки 100% протоколов, самовыдвиженцы заняли 26 мест, КПРФ — 13, «Яблоко» и «Справедливая Россия» по три места.  

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Автор: Арсений Аскольский

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