«Оппозиция» готовила провокации на двух УИКах в Петербурге за деньги Ходорковского

«Объединенные демократы» разработали стратегию провокаций на УИК 590 и 591 в Петербурге для победы Андрея Давыдова на муниципальных выборах. Неоднозначные инциденты на избирательных участках в МО «Морские ворота» в единый день голосования, 8 сентября, подхватили и растиражировали либеральные СМИ.

«Невские новости» со ссылкой на источники в штабе «Объединенных демократов» сообщили, что мундеп Давыдов и снятый с выборов куратор Андрей Пивоваров вместе разработали целую стратегию многочисленных провокаций для УИК 590 и УИК 591 в Северной столице. Они для этих целей обучали и подготавливали специальных людей, намереваясь создать информационные вбросы и добиться беспорядков в штабе «Объединенных демократов» на Казанской улице.

Весьма странные инциденты были замечены в муниципальном образовании «Морские ворота» в день выборов. Этим случаям без промедления дали серьезную огласку либеральные СМИ. Так, на УИК 591 один из наблюдателей заподозрил якобы наличие так называемой «карусели» и довольно агрессивно потребовал сверить паспортные данные со списками УИК. Члены комиссии отметили, что это может помешать работе всего участка, тогда наблюдатель начал вести себя еще более нервно. Скандал, который он устроил, привел к вызову полицейских на участок.

В УИК 590 и вовсе не обошлось без бойцов ОМОНа, так как помещения оккупировали весьма странные личности, требовавшие от комиссии выполнения тех или иных действий. В итоге между присутствовавшими там сотрудниками частного охранного предприятия и лицами кавказской национальности завязался нешуточный конфликт. Как сообщил вскоре изданию источник из штаба «Объединенных демократов», наличие ЧОП было частью плана организации по созданию провокаций.

МО «Морские ворота» играет для «Объединенных демократов» важнейшую роль, что не раз подтверждалось твитами данной организации. В частности, сообщалось, что здесь выдвинулась «сильная команда», которая может набрать большое количество голосов. Стоит отметить, что «Объединенные демократы» обладают довольно серьезными ресурсами, так как организация подконтрольна беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Когда-то она создавалась в качестве предвыборной платформы для партии «Открытая Россия» опального бизнесмена.