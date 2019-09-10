Законопроект о персональных данных принят Госдумой в первом чтении

Государственная дума РФ приняла в I чтении проект закона о штрафе до 18 тысяч рублей за нарушение операторами связи требований по хранению персональных данных пользователей на территории России.

Внесенный группой депутатов от партии «Единая Россия» документ предлагет ввести административное наказание для операторов, не обеспечивших записи и хранения данных на серверах, расположенных на территории РФ. В качестве наказания за нарушение предлагается штрафовать: физических лиц на сумму 30-50 тысяч рублей, должностных лиц на сумму 200-500 тысяч рублей, юрлиц на сумму 2-6 миллиона рублей. За повторное нарушение штраф буде увеличен: для физических лиц он составит 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц – 500 тысяч – миллион рублей, для юрлиц 6-18 миллионов рублей.

Напомним: 31 декабря 2014 года был подписан, а 1 сентября 2015 года вступил в силу закон о локализации баз с персональными данными россиян на серверах внутри нашей страны.