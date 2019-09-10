Политтехнолог высоко оценил работу петербургских избиркомов на выборах

Политтехнолог Игорь Ермолаев в комментарии Nation News связал ситуацию на муниципальных выборах в Петербурге, в том числе, связанную с применением нарушений, с «подготовкой» некоторых сил к предстоящим выборам в Законодательное собрание и Государственную думу, которые состоятся в 2021 году.

«Думаю, что ответственность за все произошедшие нарушения на муниципальных выборах в большей степени лежит на кандидатах в депутаты местного самоуправления», — считает политтехнолог.

По его словам, членов комиссий и председатели избиркомов продемонстрировали профессионализм и способность предотвратить, остановить эти нарушения. Однако самостоятельно справится со всеми нарушениями и провокациями сложно, поэтому помогали полицейские и наблюдатели. Вборсы и махинации в воскресенье, 8 сентября, пресекали совместными усилиями.