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Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

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15:39   10 Сентября 2019
Россия

Политтехнолог высоко оценил работу петербургских избиркомов на выборах

Политтехнолог высоко оценил работу петербургских избиркомов на выборах

Политтехнолог Игорь Ермолаев в комментарии Nation News связал ситуацию на муниципальных выборах в Петербурге, в том числе, связанную с применением нарушений,  с «подготовкой» некоторых сил к предстоящим выборам в Законодательное собрание и Государственную думу, которые состоятся в 2021 году.

«Думаю, что ответственность за все произошедшие нарушения на муниципальных выборах в большей степени лежит на кандидатах в депутаты местного самоуправления», — считает политтехнолог.

По его словам, членов комиссий и председатели избиркомов продемонстрировали профессионализм и способность предотвратить, остановить эти нарушения. Однако самостоятельно справится со всеми нарушениями и провокациями сложно, поэтому помогали полицейские и наблюдатели. Вборсы и махинации в воскресенье, 8 сентября, пресекали совместными усилиями.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #общество

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