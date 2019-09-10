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15:33   10 Сентября 2019
Россия

Отношения РФ и ЕС необходимо восстанавливать без всяких условий, уверен Медведев

Отношения РФ и ЕС необходимо восстанавливать без всяких условий, уверен Медведев

Отношения РФ и ЕС необходимо восстанавливать, не требуя выполнения каких-либо условий, уверен российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил после переговоров с премьером Словении.

По мнению Дмитрия Медведева, сейчас отношения Евросоюза с Россией переживают не лучший период и находятся «на нуле», но это не является нормальным. Политик отметил, что Россия может прожить и без этих отношений, так как развивает их не в одностороннем порядке. При этом Медведев отметил, что инициатором ухудшения отношений была не Россия. 

Также премьер-министр России подчеркнул, что РФ развивает двусторонние отношения со Словенией по тому же принципу. Медведев заявил, что Москва будет смотреть за тем, готово ли руководство Европейской комиссии нормализовать отношения с Россией, при этом не ставя никаких условий. Политик отметил, что не Москва разрушала эти отношения, поэтому не нам их восстанавливать.

«Захотят восстановить — мы их восстановим», — заверил премьер-министр России.

При этом Медведев добавил, что без этого полноценный диалог является затруднительным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #евросоюз #медведев #политика

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