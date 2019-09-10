Женщины смогут обучиться профессии машиниста метро в Москве в марте следующего года. Уже через два года они смогут управлять поездами. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«В марте сформируем группу, начнем обучение и в январе 2021 года, думаю, что уже первые женщины смогут пойти управлять поездом», — считает Ликсутов.

В августе министр труда Максим Топилин подписал приказ, который утверждает список профессий, которые не могут получить представительницы прекрасного пола. Обновленный перечень убирает ряд ограничений. Теперь женщины могут стать боцманами, матросами, машинистами, в том числе высокоскоростных поездов, а также водителями самосвалов и тракторов. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года.