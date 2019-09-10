Десять из 16 избранных глав регионов оказались слушателями «школы губернаторов»

Десять из 16 избранных 8 сентября глав регионов — слушатели программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва или «школы губернаторов». Об этом рассказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы госуправления Алексей Комиссаров во вторник, 10 сентября.

Он отметил, что сами победившие губернаторы осознают, что «находятся в начале большого пути» Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Задача, которая ставилась главой государства Владимиром Путиным, заключалась в создании «программы высочайшего уровня». Для этого привлекли лучших российский специалистов.

Комиссаров также сказал, что большая часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки высшего кадрового управленческого резерва госслужбы появилилась в июне 2017. На первом потоке слушателями были 74 человека.