Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

 Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов

Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

 Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

Московское метро оборудуют системой распознавания лиц

 Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов

Госдума потребует от Минфина гарантий по финансированию нацпроектов
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

Еврокомиссия изучит решение суда ЕС о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL

 Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
15:29   10 Сентября 2019
Россия

Десять из 16 избранных глав регионов оказались слушателями «школы губернаторов»

Десять из 16 избранных глав регионов оказались слушателями «школы губернаторов»

Десять из 16 избранных  8 сентября глав регионов — слушатели программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва или «школы губернаторов». Об этом рассказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы госуправления Алексей Комиссаров во вторник, 10 сентября.

Он отметил, что сами победившие губернаторы осознают, что «находятся в начале большого пути» Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Задача, которая ставилась главой государства Владимиром Путиным, заключалась в создании «программы высочайшего уровня». Для этого привлекли лучших российский специалистов.

Комиссаров также сказал, что большая часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки высшего кадрового управленческого резерва госслужбы появилилась в июне 2017. На первом потоке слушателями были 74 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #губернатор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...