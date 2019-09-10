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15:44   10 Сентября 2019
Россия

Политтехнолог предложил разделить выборы губернаторов и мундепов во избежание путаницы

Политтехнолог предложил разделить выборы губернаторов и мундепов во избежание путаницы

Политтехнолог и создатель Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в беседе с «НьюИнформ» прокомментировал губернаторские и муниципальные выборы, которые состоялись в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Наблюдатели сошлись во мнении, что голосование за петербургского главу было организовано идеально, чего нельзя сказать о муниципальных выборах, на которых зафиксировали множество нарушений. Собеседник отметил, что смешение разноуровневых избирательных мероприятий «всегда вносит сумятицу в головы избирателей».

баширов

«На выборах губернатора была ясная дискуссия, ясное позиционирование. Избирателю было легко понять, кто за кого выступает, кто что отстаивает, легко было разобраться в биографиях этих людей», — сказал он.

В то же время, в Северной столице представлено более тысячи мундепов, что шокировало политтехнолога.

«Непонятно, чем вообще они могут заниматься. Такая «дробность» порождает огромное количество информационных сигналов. И если какой-нибудь студент политологического факультета еще может разобраться в этом многообразии сигналов, то обычному избирателю, любому неискушенному в политике человеку, понять, что происходит, очень сложно», — заметил Баширов.

Нарушения касались лишь муниципальных выборов, однако простому избирателю это сложно понять.

баширов

«И информационный бардак, который из-за этого образуется в головах у избирателей, дурно влияет на общую картинку выборов»,  — констатировал он.

В то же время, за неразбериху несет ответственность не градоначальник, а руководители Законодательного собрания. Именно они должны были обратить внимание на это и дать разъяснение петербуржцам.

«Я уверен в том, что эту коллизию нужно разрешать. Нужно уменьшить количество муниципальных депутатов, это раз. А во-вторых, необходимо проводить выборы губернатора и выборы муниципальных депутатов в разные годы. И человеку будет на 100 процентов понятно, когда и кого он выбирает», — предложил эксперт.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург

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