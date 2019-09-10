Политтехнолог предложил разделить выборы губернаторов и мундепов во избежание путаницы
Политтехнолог и создатель Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в беседе с «НьюИнформ» прокомментировал губернаторские и муниципальные выборы, которые состоялись в Санкт-Петербурге 8 сентября.
Наблюдатели сошлись во мнении, что голосование за петербургского главу было организовано идеально, чего нельзя сказать о муниципальных выборах, на которых зафиксировали множество нарушений. Собеседник отметил, что смешение разноуровневых избирательных мероприятий «всегда вносит сумятицу в головы избирателей».
«На выборах губернатора была ясная дискуссия, ясное позиционирование. Избирателю было легко понять, кто за кого выступает, кто что отстаивает, легко было разобраться в биографиях этих людей», — сказал он.
В то же время, в Северной столице представлено более тысячи мундепов, что шокировало политтехнолога.
«Непонятно, чем вообще они могут заниматься. Такая «дробность» порождает огромное количество информационных сигналов. И если какой-нибудь студент политологического факультета еще может разобраться в этом многообразии сигналов, то обычному избирателю, любому неискушенному в политике человеку, понять, что происходит, очень сложно», — заметил Баширов.
Нарушения касались лишь муниципальных выборов, однако простому избирателю это сложно понять.
«И информационный бардак, который из-за этого образуется в головах у избирателей, дурно влияет на общую картинку выборов», — констатировал он.
В то же время, за неразбериху несет ответственность не градоначальник, а руководители Законодательного собрания. Именно они должны были обратить внимание на это и дать разъяснение петербуржцам.
«Я уверен в том, что эту коллизию нужно разрешать. Нужно уменьшить количество муниципальных депутатов, это раз. А во-вторых, необходимо проводить выборы губернатора и выборы муниципальных депутатов в разные годы. И человеку будет на 100 процентов понятно, когда и кого он выбирает», — предложил эксперт.