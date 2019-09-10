Политтехнолог предложил разделить выборы губернаторов и мундепов во избежание путаницы

Политтехнолог и создатель Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в беседе с «НьюИнформ» прокомментировал губернаторские и муниципальные выборы, которые состоялись в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Наблюдатели сошлись во мнении, что голосование за петербургского главу было организовано идеально, чего нельзя сказать о муниципальных выборах, на которых зафиксировали множество нарушений. Собеседник отметил, что смешение разноуровневых избирательных мероприятий «всегда вносит сумятицу в головы избирателей».

«На выборах губернатора была ясная дискуссия, ясное позиционирование. Избирателю было легко понять, кто за кого выступает, кто что отстаивает, легко было разобраться в биографиях этих людей», — сказал он.

В то же время, в Северной столице представлено более тысячи мундепов, что шокировало политтехнолога.

«Непонятно, чем вообще они могут заниматься. Такая «дробность» порождает огромное количество информационных сигналов. И если какой-нибудь студент политологического факультета еще может разобраться в этом многообразии сигналов, то обычному избирателю, любому неискушенному в политике человеку, понять, что происходит, очень сложно», — заметил Баширов.

Нарушения касались лишь муниципальных выборов, однако простому избирателю это сложно понять.

«И информационный бардак, который из-за этого образуется в головах у избирателей, дурно влияет на общую картинку выборов», — констатировал он.

В то же время, за неразбериху несет ответственность не градоначальник, а руководители Законодательного собрания. Именно они должны были обратить внимание на это и дать разъяснение петербуржцам.