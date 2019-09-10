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15:08   10 Сентября 2019
Россия

Госдума проверит возможную вербовку Соболь и Навального иностранными спецслужбами

Госдума проверит возможную вербовку Соболь и Навального иностранными спецслужбами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо проверить данные о вербовке блогера Алексея Навального и его сторонницы Любови Соболь со стороны других государств. 

По словам Володина, проверкой необходимо заняться комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Представитель Госдумы заявил, что комиссии предстоит установить, действительно ли скандальный блогер и его протеже завербованы в Йельском университете США. Ранее об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также добавил, что Навальный «примазался» к работе партии после того, как члены партии победили на выборах в Хабаровском крае.

Летом 2019 года так называемая оппозиция провела несанкционированные акции в российской столице. Поводом стал отказ Мосгоризбиркома в регистрации на выборы сторонников блогера Алексея Навального. Отказ произошел по причине подписных листов с поддельными подписями от ряда соратников Навального. В частности, у Любови Соболь обнаружили массу фейковых подписей и имена несуществующих людей в списках. Ранее в Москве нашли лабораторию по созданию подписей-подделок в пользу Соболь.

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Автор: Ольга Воскресенская
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