Роснефть заявила, что сотрудничество с Венесуэлой идет по прежним контрактам

Корпорация «Роснефть» прокомментировала заявление Соединенных Штатов о возможных санкциях против компании из-за покупки нефти у Венесуэлы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании во вторник, 10 сентября.

Поставки нефти идут по старым контрактам. Попытки ограничить «Роснефть» в возврате уже вложенных инвестиций означают экспроприацию этих вложений Вашингтоном, сообщили в компании. «Роснефть» оставляет за собой право защиты в национальных и международных инстанциях, но готова к диалогу с американской стороной для разъяснения своей позиции.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с с Каракасом. По его словам, компания якобы покупает нефть у республики со скидкой, а затем перепродает по завышенной цене.

Отметим, США пытаются исказить реальную картину происходящего в Венесуэле через вброс лживых материалов. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, распространили фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».