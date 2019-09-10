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15:02   10 Сентября 2019
Россия

Роснефть заявила, что сотрудничество с Венесуэлой идет по прежним контрактам

Роснефть заявила, что сотрудничество с Венесуэлой идет по прежним контрактам

Корпорация «Роснефть» прокомментировала заявление Соединенных Штатов о возможных санкциях против компании из-за покупки нефти у Венесуэлы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании во вторник, 10 сентября. 

Поставки нефти идут по старым контрактам. Попытки ограничить «Роснефть» в возврате уже вложенных инвестиций означают экспроприацию этих вложений Вашингтоном, сообщили в компании. «Роснефть» оставляет за собой право защиты в национальных и международных инстанциях, но готова к диалогу с американской стороной для разъяснения своей позиции.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с с Каракасом. По его словам, компания якобы покупает нефть у республики со скидкой, а затем перепродает по завышенной цене. 

Отметим, США пытаются исказить реальную картину происходящего в Венесуэле через вброс лживых материалов. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, распространили фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».

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Автор: Арсений Аскольский
#роснефть

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