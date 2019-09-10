Калифорнийские ученые сделали коктейль для омоложения

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, если регенерировать тимус (орган, в котором созревают клетки иммунной системы), тогда человек омолодится. Размеры тимуса максимальны в детстве, а после начала полового созревания орган атрофируется и инволюционирует.

Уменьшение размеров тимуса отчасти связывают с понижением иммунитета у пожилых людей, поэтому ученые попробовали «перезапустить» орган с помощью сочетания трех препаратов — гормона роста, стероидного гормона дегидроэпиандростерона и препарата от сахарного диабета метформина.

Американские исследователи выбрали девять добровольцев в возрасте от 51 до 65 лет, которые в течение года принимали коктейль для омоложения. По их словам, добровольцы в среднем теряли 2,5 года биологического возраста. Иммунная система омолодилась. Однако предстоит увидеть обратную сторону медали — как ударные дозы указанных препаратов влияют на другие органы.

Эндокринолог Анна Гончарова в комментарии News.ru объяснила, что сочетание этих препаратов — большой соблазн. По ее словам, действительно, ускоряется деление клеток и обменные процессы, улучшается качество костной и хрящевой ткани. С другой стороны, сочетание этих препаратов на 50 процентов увеличивает вероятность возникновения рака, и на 30 процентов — сахарного диабета.