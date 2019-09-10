Протоиерей Смирнов заявил, что теория эволюции «совершенно ненаучна»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выступил на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» во вторник, 10 сентября.

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — заявил он.

Для современного человека есть лишь один выбор, считает представитель Русской православной церкви. Либо люди принимают библейское учение, согласно которому человек и Земля созданы богом, либо продолжают «валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

К тому же, священнику не нравится, что в современных научных концепциях семья рассматривается как общественный институт. Он объяснил, что «институт» — это, например, армия или прокуратура, но не то, что сотворено богом.

«В Писании сказано: «мужчину и женщину сотворил их». Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя… Это не институт — это творение Божие», — подчеркнул протоиерей.

Конференция «Семья и семейные ценности традиционных религий России» проходит в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества.