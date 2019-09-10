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15:52   10 Сентября 2019
Россия

Выборы губернатора в Петербурге прошли спокойно и прозрачно, считает эксперт

Выборы губернатора в Петербурге прошли спокойно и прозрачно, считает эксперт

Председатель совета муниципальных образований Всеволод Беликов заявил iReactor о прозрачности губернаторских выборов в Санкт-Петербурге и объяснил нарушения в ходе выборов депутатов муниципальных образований.

В воскресенье, 8 сентября, в Северной столице прошли выборы губернатора и мундепов. В целом избирательный процесс прошел без серьезных нарушений. Особенно это касается выборов губернатора. Во время выборов депутатов в городе были зафиксированы некоторые нарушения. Теперь в них будет разбираться избирком.

Ранее сообщалось, что председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров может быть причастен к фальсификаций за дружественных ему кандидатов. Эксперты связывают ряд нарушений на выборах мундепов в Петербурге именно с этой фигурой. К примеру, ему приписывают попытки организовать «карусели» и подвозы бюллетеней на участки.

Такие выводы напрашиваются и в связи с тем, что большинство инцидентов зафиксировали именно в тех районах, которые принято считать «вотчиной» Макарова — в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Сам чиновник во время пресс-конференции в Мариинском дворце не стал отвечать на вопросы журналистов относительно своей причастности к этим нелицеприятным случаям.

Выборы губернатора в Петербурге прошли спокойно и прозрачно, считает эксперт

В беседе с изданием председатель совета муниципальных образований Беликов заметил, что ряд нарушений в муниципальной кампании в Петербурге объясняется большим числом претендентов на места депутатов. Он отметил, что на выборах было почти полторы тысячи мандатов при шести тысячах кандидатов.

«Все, кто приезжал в качестве наблюдателей, могли заметить, что нарушения имели несерьезный характер, многие были надуманные, часть и вовсе фальсифицированные», — подчеркнул Беликов. 

По словам спикера, выявление фальсификаций может подогревать интерес публики к определенным кандидатам. Данный процесс могли запустить и намерено, уверен он. Подобного рода методы манипулирования общественным мнением могли быть весьма выгодны для Макарова, отметил глава совета муниципальных образований Петербурга.

При этом Беликов высоко оценил прозрачность и чистоту выборов губернатора Северной столицы, которые прошли без нарушений. Также он подчеркнул, что необходимо четко отделять губернаторскую кампанию от муниципальной.

«У нас разные избирательные комиссии, разные законы и разные цели. Их нельзя даже сравнивать. Всем понятно, что губернаторская кампания — это губернаторская кампания. Она прошла спокойно, это подтверждают все и даже оппозиция. Это факт», — напомнил собеседник издания.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #петербург #мундепутаты

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