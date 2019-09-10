Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

В Луганской Народной Республике приступили к ремонту Станично-Луганского моста, сообщает ФАН. Специалисты усилят балки моста, проведя на них сварочные работы.

Ремонт ведется в рамках обязательств, взятых на себя властями Луганской Народной Республики. В конце августа 2019 года ЛНР предложила властям Киева организовать встречу представителей республики и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Сторонам предлагалось встретиться неподалеку от моста у Станицы Луганской. Ожидается, что встреча поспособствует восстановлению деятельности пропускного пункта Станицы.

В 2015 году мост через Северский Донец разрушился под обстрелами, ходить по нему пешком сейчас можно с помощью деревянных досок и переходов, сделанных вручную. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал восстановить мост тогда, когда ополченцы отодвинут укрепления.