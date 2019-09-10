Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми

Политтехнолог Сергей Григорьев считает, что губернаторские выборы в Петербурге были отлично организованы. Скандалы, связанные с выборами депутатов муниципальных советов, обнажили избирательные проблемы, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что лучше всего характеризует губернаторские выборы в Петербурге минимальное количество жалоб. Процесс был профессионально организован.

«Так что процесс избрания градоначальника Северной столицы можно назвать кристально честным – поставить под сомнение ни процесс, ни результаты повода нет», — добавил Григорьев.

Выборы депутатов муниципальных образований сопровождались нарушениями и попытками вмешаться в процесс. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что отменены итоги голосования в МО «Народный» в Невском районе. По ее словам, в УИК № 1538 бюллетени выдавали людям, которые не имели права голосовать в этом округе.

«Ответственными за нарушения являются действующие главы муниципальных образований – именно они обязаны были обеспечить подготовку к выборам четко в соответствии с действующим законодательством», — считает Григорьев.

Памфилова призвала не спешить с подведением итогов выборов. Прежде необходимо разобраться со всеми жалобами. Глава петербургской избирательной комиссии Виктор Мининеко взял под личный контроль все сообщения о нарушениях.