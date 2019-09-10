Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума проверит возможную вербовку Соболь и Навального иностранными спецслужбами

Госдума проверит возможную вербовку Соболь и Навального иностранными спецслужбами

 Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми

Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

 МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»

МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»
Госдума проверит возможную вербовку Соболь и Навального иностранными спецслужбами

Госдума проверит возможную вербовку Соболь и Навального иностранными спецслужбами

 Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми

Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми
Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

Строители ремонтируют Станично-Луганский мост в ЛНР

 Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК
Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

 МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»

МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»
15:05   10 Сентября 2019
Россия

Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми

Эксперт назвал выборы губернатора Петербурга кристально чистыми

Политтехнолог Сергей Григорьев считает, что губернаторские выборы в Петербурге были отлично организованы. Скандалы, связанные с выборами депутатов муниципальных советов, обнажили избирательные проблемы, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что лучше всего характеризует губернаторские выборы в Петербурге минимальное количество жалоб. Процесс был профессионально организован.

«Так что процесс избрания градоначальника Северной столицы можно назвать кристально честным – поставить под сомнение ни процесс, ни результаты повода нет», — добавил Григорьев.

Выборы депутатов муниципальных образований сопровождались нарушениями и попытками вмешаться в процесс. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что отменены итоги голосования в МО «Народный» в Невском районе. По ее словам, в УИК № 1538 бюллетени выдавали людям, которые не имели права голосовать в этом округе. 

«Ответственными за нарушения являются действующие главы муниципальных образований – именно они обязаны были обеспечить подготовку к выборам четко в соответствии с действующим законодательством», — считает Григорьев.

Памфилова призвала не спешить с подведением итогов выборов. Прежде необходимо разобраться со всеми жалобами. Глава петербургской избирательной комиссии Виктор Мининеко взял под личный контроль все сообщения о нарушениях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...