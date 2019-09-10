Жириновский отправил к психиатру «примазавшегося» к ЛДПР Навального

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во вторник 10 сентября перед началом первого пленарного заседания Государственной думы РФ осенней сессии заявил, что Навальный совершенно обнаглел и сошел с ума.

Слова Жириновского приводит информационное агентство REGNUM. В частности, глава партии напомнил, что перед началом выборов Навальный призывал своих сторонников голосовать за кого угодно, но не за кандидатов от ЛДПР, а после победы членов партии в хабаровском крае он решил «примазаться» и приписать себе все заслуги.

«Навальный обнаглел – говорит, что это он нам (победу) сделал. Совсем уже с ума сошел, ему надо к психиатру. Он видит, что мы побеждаем там и примазался, что это он тоже помог ЛДПР», - с возмущением заявил Жириновский.

При этом он добавил, что, сможет Навальный сам этого и не помнит, но он сам слышал своими ушами, как блогер призывал не голосовать за «Единую Россию», а отдавать голоса за коммунистов, «Яблоко» и «Справедливую Россию».

«…Но не за ЛДПР. Ты подлец, Навальный, подонок. Ты же сам на весь мир сказал за ЛДПР не голосовать, а когда в Хабаровске мы побеждаем, ты, подонок, говоришь, что это ты сделал. К психиатру тебя, Алеша», - заключил лидер партии.

Напомним: ранее лидеры партий «Яблоко» Григорий Явлинский и «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявили, что победа их кандидатов на прошедших выборах никак не связана с деятельностью блогера Навального и его проектом «Умное голосование», не смотря на все попытки примазаться к озвученным результатам голосования.